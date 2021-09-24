Apple iPhone 13系列今天開賣，遠傳電信總經理井琪親臨開賣活動現場，與果粉一同迎接全新的iPhone 13。果粉劉先生自昨天下午5時開始排隊，歷經15小時，今早成功申辦iPhone 13 Pro Max 128G天峰藍，只花了2萬3300元即帶走原價3萬6900元的新機，還能享受「世界第一」的5G網路吃到飽。

從事資訊業的遠傳頭香劉先生為「年年拿新iPhone」的資深果粉，平常就喜歡拍影片上傳分享、觀賞高畫質影片，對5G網速品質很要求。他選擇「遠傳心5G」月付1399資費24個月，成功申辦iPhone 13 Pro Max 128G天峰藍，「我常用手機看影片、玩遊戲，十分依賴行動網路，比較了各業者的iPhone 13資費方案覺得大同小異，最近又看到遠傳5G網速獲得『世界第一』的成績，一直以來的體驗也很棒，因此決定繼續使用遠傳的電信服務！」

開賣現場，遠傳高規格遵守防疫規範，提供現場排隊民眾「遠傳蘋安包」，內有實用的口罩外，還有趣味造型鳳梨酥、能量飲，讓果粉在成功申辦iPhone 13後補充體力，雖然開賣活動在上班日，但遠傳推出的「揪i年年換」活動，申辦「遠傳心5G」599、999、1399資費24個月，可享iPhone 13系列新機現折2000元，還能再享下代iPhone購機最高折2萬元；搭配花旗銀行、台新銀行與遠東商銀享刷卡金回饋，最高可折1500元回饋，吸引「守護信仰」的果粉一早就加入排隊行列。