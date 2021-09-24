北市警中山分局長安東路派出所，日前接獲國泰世華南京東路分行來電通報，稱民眾疑似遭假投資買房置產詐騙，欲臨櫃提領400萬元鉅額款項，需警方當場協助攔阻詐騙。

警方立即派遣線上警力到場協助，發現是一名李姓男子想要提領400萬元，身旁陪同的一名越南籍潘姓女子，神情緊張、一直催促李男趕緊領錢，但行員向李男進行關懷提問時，李男僅稱是要投資房產，卻無法陳述細節，且說詞反覆，潘女則顯得焦躁，質問為何不能取款，令行員警覺可能是遇到詐騙。

李男聲稱，在網路上看到有賣家要賣房子，他們認為機會難得且獲利頗豐，潘女更是著急怕來不及買到好房，所以趕緊到銀行領款，堅稱不是遭到詐騙。

警方與行員極力向兩人說明常見的詐騙手法及相關案例，李男才放棄匯款念頭，表示會查明投資標的後，再行置產投資。為感謝行員機警通報警方，中山分局長許頌嘉特至銀行頒發感謝狀，表揚行員成功攔阻鉅額款項，更呼籲近期假投資詐騙橫行，詐騙集團多利用通訊軟體，佯稱可進行教學投資房地產，民眾要避免上當被騙。