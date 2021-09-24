林姓工程師2018年涉嫌藉公司辦活動、夜宿屏東民宿，性侵同寢鄭姓女友兩名喝醉的閨蜜。誇張的是，鄭女不但不沒有制止男友惡行還同床共眠。高雄高分院依妨害性自主罪，判處林男8年，他不服上訴被駁回，將擇日傳喚入監服刑。

判決指出，2018年12月底，林男的公司在屏東縣舉辦活動，鄭女邀請兩名閨蜜前來擔任工作人員，3人一起入住屏東一家民宿3樓的客房。當天深夜，鄭女與其中一名閨蜜喝的酩酊大醉，先行上床入睡，另一名鄭女的閨蜜洗好澡也爬上床睡覺。

林男見女友和2閨蜜同床睡覺，竟色心大起，先是親吻女友其中一名酒醉閨蜜的頭、臉部，還指姦得逞，甚至企圖脱去女方內褲性侵。另一名閨蜜全程目睹嚇呆，出聲制止林男，表示自己還清醒，還假裝起床喝水。

林男眼見該女起身，竟然轉移目標，不但強行親吻她的臉部及胸部，同樣指姦得逞，還脫下該女內褲強制性交。

林男惡行全程都被女友鄭女目睹，一度拍打床鋪制止，眼見無效便短暫離開房間，之後又回到床上與林男共眠。

林男辯稱，下手前均經過2女同意，2女均有點頭或默許，他是先親吻才有後續的犯行。法官則採信2女證詞，認定林男在非經同意的狀態下性侵2人得逞，且痛批林男漠視2女性自主權，還合理化自身犯行，最後判其8年，他不服上訴被駁回，檢方將傳喚他入監服刑。

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