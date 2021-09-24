【旅奇傳媒/編輯部報導】您也是喜愛單車旅遊的好手嗎？2021自行車旅遊年，大鵬灣精彩不斷，10/2將於大鵬灣濱灣碼頭「濱灣之心」舉辦「2021大鵬灣欣騎天 屏東觀光圈大鵬灣海味騎旅」活動，現場由單車小D、在地單車達人鐵哥出馬，邀請民眾用最輕鬆的騎遊方式探索大鵬灣周邊濕地美景及東港美景，參加者還可品嚐東港美食，更有機會抽中屏東觀光圈提供的多項好禮！

▲喜愛單車旅遊的民眾一起探索大鵬灣周邊濕地美景及東港美景。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

▲活動當日還有喔熊組長到場與騎友互動。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

現場還有「與喔熊騎環島」活動！喔熊組長會到場與騎友互動，現場還有多項喔熊專屬設計好禮大放送，想跟喔熊組長一起騎單車嗎？熊粉們可別錯過難得機會！報名網址：

大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川表示，此次活動結合鵬管處、旅行業者、單車社群和觀光圈的聯合行銷，向車友介紹大鵬灣周邊的騎行美景，串連深耕在地的青創及旅宿等產業合作，加上屏東觀光圈業者的積極參與，讓活動從單純的騎行體驗，升級為屏東觀光、宗教民俗、美食休閒與文創體驗的全方位展示，期許透過媒體行銷，吸引民眾到屏東騎遊。

▲精彩的大鵬灣之旅，騎進東港小鎮造訪東隆宮。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

為了讓騎友擁有最豐富的大鵬灣之旅，除了喔熊組長出任務，推小鎮打卡活動，跟民眾互動之外，行程還包括探索大鵬灣環灣自行車道、鵬村濕地風光、穿越鵬灣大橋，騎進東港小鎮，造訪東隆宮，瞭解三年一祭的東港迎王平安祭典活動，沿途還能看到漁村海漂藝術作品。加上特別安排的解說、導覽和美食補給，保證讓民眾收穫滿滿。

凡是報名參加本活動之車友，還可獲得參加獎～蜜妮Bioré A極效防曬乳/乙瓶、FOOTDISC（富足康）鞋墊禮券（價值3200元，限量50名，先報先得)。更有機會獲得由Frontier、MOOX、FOOTDISC及「屏東觀光圈」所提供的豐富抽獎內容。行程特別安排在週六上午舉辦，遊客還可以在活動結束後，規劃屏東周邊小旅行。

「屏東觀光圈大鵬灣海味騎旅」報名網址：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）