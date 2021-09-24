新北市教育局找來羅嘉翎任活動宣導大使。（新北市教育局提供）

為營造友善校園，透過貼近學生們喜愛的語言及故事，新北市教育局製作「校園守護聯盟」主題動漫，以公車車體廣告宣傳方式，深入各行政區向民眾及學子們擴大宣傳「校園守護全市鬥陣來」，並邀請三民高中傑出校友、東奧跆拳道銅牌得主羅嘉翎擔任活動宣導大使，藉其正向與陽光的魅力形象，引領學子用實際行動支持友善校園，讓理念不再是口號。

教育局表示，學生是校園的主體，預防偏差行為的教育輔導策略及推動「學子為本」的友善校園理念是新北不遺餘力重要工作，這次友善校園活動四大主題為「防制校園霸凌」、「防制學生藥物濫用」、「親密關係暴力防治」及「健康安全上網」，以淺顯易懂的故事內容，搭配動漫設計「校園守護聯盟」作為安心校園代言人，利用英雄角色的魅力，將校園危機一一化解，不讓霸凌、毒品、暴力進入校園。

為吸引更多學子目光，教育局並舉辦「CATCH公車青春正漾」、「新北同學揪吃冰 團結力量大」抽獎活動，（FB新北學Bar網址： https：／／www.facebook.com／ntpcedugov）。

參與宣導影片拍攝工作的南強工商表演藝術科學生林建亨表示，活動內容意義非常新穎具話題性，而這次的取景大多在交通繁忙的公車站拍攝，除了要完成導演的要求事項，也要隨時應變現場民眾帶來的突發狀況，雖然很辛苦但卻是收獲滿滿。

南強工商的林靖軒同學也表示，感謝教育局提供這麼棒的自主學習平台，不僅拓展個人的視野，讓自己在表演藝術有更進一步的認識，有自信能面對每一項任務，希望這次的宣導短片能帶給更多人啟發與嚮應。

教育局長張明文表示，未來除持續鼓勵學生主動參與校園事務，更期許學生自治團體籌劃豐富多元有趣的各類活動，也廣邀學校及市民以實際行動參與，展現對友善校園的重視，讓所有人盡一己之力守護他人、保護自己，提供學子們健康茁壯快樂校園，共同塑造和諧友善學習環境。