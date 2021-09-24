【旅奇傳媒/編輯部報導】你有阿里山小火車的舊車票嗎？車票有你哪時候的青春回憶？林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱「林鐵及文資處」）為拼貼百年林鐵車票沿革脈絡，首次辦理「雲端上的切符〜阿里山林業鐵路車票徵集計畫」，邀請民眾分享收藏的林鐵車票以及所含的故事記憶。

▲搭小火車遊阿里山，是許多遊客的珍貴記憶。 圖：林鐵及文資處／提供

您手邊也有阿里山林鐵2006年以前的舊車票嗎？即日起至110年10月30日止，只要前往車票徵集頁面（

）上傳車票影像並填寫表單內容，就有機會參加抽獎，獲得林鐵及文資處提供的精美小禮物，最大獎項為9月3日新發布之LOGO延伸商品。 車票是鐵道營運者與旅客之間的重要約定，更是旅行回憶的載體。為回應乘客需求，鐵道營運單位會推出不同種類的車票。阿里山林業鐵路自1912年起正式營運，走過百年歷史，1960年轉型為觀光列車，迄今發行過多款乘車票券，無論硬票、電腦票或其他形式票券，都是阿里山林鐵與旅客之間的共同記憶。

▲雲端上的切符〜阿里山林業鐵路車票徵集計畫啟動。 圖：林鐵及文資處／提供

林鐵及文資處黃妙修處長表示，本次車票暨故事徵集成果，將於2021年12月或2022年1月辦理成果分享會；林鐵及文資處自107年成立以來，致力於林業暨鐵道文化的保存與推廣，2020年啟動「3年5票〜名片式車票收藏計畫」，2021年特別辦理林鐵車票暨故事徵集計畫，紀錄阿里山林鐵與乘車民眾之間的共同回憶，讓阿里山小火車延伸更多美好價值。

林鐵及文資處

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