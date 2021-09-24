中國大陸駐法國大使館網站於23日發布消息稱，中國駐法大使盧沙野近日就法國與美澳爆發「潛艇危機」一事接受俄羅斯衛星通訊社採訪，全文如下：

記者：這次（法國與美國、澳洲之間爆發的）「潛艇危機」，是否對中法關係而言是一個好消息？

盧沙野：不能說對某個國家是好消息。我認為這一事件確實對美歐關係形成了衝擊，法國與美國、澳洲的關係更是首當其衝。這是西方聯盟內部發生的事件。這樣一筆天價軍火交易不利於世界和平穩定。各國不應投入軍備競賽。

記者：在您看來，澳英美三國聯盟是否針對中國？

盧沙野：是的。我們確實看到，儘管這一聯盟沒有明確表達針對中國的意圖，但所有人都知道這一聯盟位於亞太地區，就是衝著中國來的。搞封閉、排他的「小圈子」，違背時代潮流，中國政府對此一貫反對。我們認為，任何地區機制都應有助於增進地區國家間互信與合作，不應激化矛盾、製造對立，不應針對第三方，更不能損害其他國家利益。澳英美三國聯盟不符合時代大勢，注定得不到地區國家支持。你可能注意到，馬來西亞和印度尼西亞已經表示反對。

此外，美國、英國向澳大利亞這樣一個無核國家出口核潛艇，本身已經構成核擴散，威脅亞太地區和平穩定，也嚴重損害了國際核不擴散努力。美國總說要維護「基於規則的國際秩序」，而如今卻公開踐踏國際核不擴散規則。這是極其不負責任的行徑。

記者：中國外交部發言人表示，澳英美三國達成的協議表現出冷戰思維。您認為法國是否秉持不結盟立場？

盧沙野：法國並非不結盟，而是美國的盟友，是西方聯盟的成員。當然，在中國看來，搞封閉、排他的「小圈子」、加劇矛盾對立是冷戰思維在作祟。和平與發展是當今時代的潮流。世界各國事實上已經成為命運共同體，人類生活在同一個地球村，沒有必要彼此對立。一些國家執迷於組建「小集團」，與其他國家對抗，這種做法是逆時代潮流而動。

記者：法國對華立場是否與美國對華戰略不同？

盧沙野：中法關係保持高水平運行，雙方均視對方為全面戰略合作夥伴，這不因澳英美三國聯盟而改變。中法兩國元首保持經常性聯繫，為雙邊關係發展提供了戰略指引。

這一事件再次說明「大國要有大國的樣子」。何謂「大國的樣子」？就是要鞏固世界和平、促進共同發展，維護以聯合國為核心的國際秩序，尊重以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本准則。作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國肩負著維護國際和平穩定、促進全球發展、弘揚多邊主義的責任。中法兩國應該也完全可以加強合作，這符合世界各國的利益。

記者：中國將如何回應澳英美三國聯盟？

盧沙野：我們已經表達了反對立場。出口高度敏感的核潛艇技術與國際核不擴散努力背道而馳，威脅地區和平穩定，加劇地區軍備競賽，是極其危險的。我們要求澳英美三國停止此類破壞國際核不擴散努力的行徑。