湖人總管佩林卡24日接受訪問直接放話，湖人全體球員將於10月20日新球季開幕戰遭遇勇士之前完成疫苗接種，「我們將跟加州大學洛杉磯分校(UCLA)健康中心合作，我們不會因為球員與工作人員接種狀況影響比賽！」他更爆料「小皇帝」詹姆斯積極減重當中。

「在洛杉磯政府指導與幫助下，我們的球迷可以再次進場觀戰，」佩林卡表示，「我很興奮，可以在開幕戰那晚看到史坦普中心坐滿球迷。」目前詹姆斯已在拉斯維加斯舉辦小型訓練營，等到下周二舉辦完媒體日，球隊正式訓練營就會開啟。

佩林卡也不禁爆料，球迷可望在新球季看到「精壯版」的詹姆斯，「詹姆斯在休兵期非常專注自己如何保持健康，他瘦了不少，我們都知道他是偉大的球員，職業生涯不斷增重，但到了當前這個階段，他決定減重，藉以提高爆發力與速度。」

針對湖人今年夏天組成的老將軍團，佩林卡也提前做好部署，「我們的工作將圍繞著球員訂製模式走，如今我們的食品與用品將更有個性化，尤其是我們在球員飲食方式擁有很多經驗，將會結合球員自身情況作出專屬飲食與訓練計畫。」