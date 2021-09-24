中華職棒味全龍隊今年3月參加比賽時，眼尖網友發現其啦啦隊中有名成員「小映」臉蛋清秀甜美，撞臉立委高嘉瑜，連本尊都發文認證，讓小映頓時多了個封號叫「中職高嘉瑜」。近日小映難得在IG分享自己穿著中空運動裝的照片，正面看露出纖腰，後面的條紋設計更讓她的美背若隱若現，健康又性感的氣質引來網友讚：「好暈」。

半年前有網友點出味全龍啦啦隊中的成員小映與美女立委高嘉瑜撞臉，消息瘋傳後，高嘉瑜也難得在臉書分享小映的美照，打趣說：「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊」，還開玩笑說：「不只會唱歌」，「隱藏技能曝光」，讓小映的名氣急速攀高。

小映曬露背運動套裝。（圖／翻攝自yingcih_7 IG）

據知，小映畢業於世新大學，外型亮麗的她本來有空姐夢，在加入啦啦隊前已經考上廈門航空，未料近年疫情攪局，空服員工作不穩定，她也因此暫緩圓夢，跟朋友討論後決定先替味全龍啦啦隊效力，小映因撞臉高嘉瑜知名度變高後，每回比賽觀眾席上也多了不少為小映應援的布條。

小映外型甜美俏麗。（圖／翻攝自yingcih_7 IG）

小映昨在IG開箱新的運動套裝，表示因為之前都閉著眼睛亂選，所以先前的運動裝幾乎都是黑色，這次想來點新氣象，便第一次購買粉紅色的運動套裝，希望可以為生活多加入一些繽紛顏色，見此，粉絲回應：「好暈一直暈」、「光影好棒」、「每一張都很美，好映」、「好暈，怎麼一直流鼻血」。