衛福部長陳時中(中)。（姚志平攝）

太傲慢？被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身秒回：3+11跟800條人命有什麼關係？

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今(24日)再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。不過，朝野協商時國民黨團總召費鴻泰表示不接受這份「3＋11」補充報告，國民黨團佔領了議場。而今天一早，面對媒體追問陳時中3+11報告相關問題時，他僅表示「3+11跟800條人命什麼關係？」

媒體今提問「今日3+11報告書好像跟國民黨要求不太一樣，還是沒有對3+11有做任何交代，也沒有針對3+11釀800多條人命道歉耶」，陳時中則是回應，「我跟你講，3+11跟800條人命有什麼關係？」

另外，根據書面報告，蘇貞昌表示，做為行政院長，要負全國最高行政的責任，「我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。而今天國民黨再度佔領發言台，杯葛施政總質詢，不讓蘇貞昌上台。