iPhone 13於24日正式開賣，中華電信董事長謝繼茂13日表示，蘋果公司一向在訂價策略上，新機都比舊機貴，但今年在iPhone 13的訂價上，卻比iPhone 12便宜，將吸引果粉購買新機衝動，謝繼茂看好iPhone 13銷量，從預購來看，天峰藍占比約五成，而初期購買者又以高階手機，受到果粉青睞。

至於到貨狀況，中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，i13 四款機型目前供貨平均，預期將符合市場需求，第一批供貨量比去年i12首批供貨量多一些，且各機型的供貨量平均，初期看到消費市場需求仍很強烈，樂觀看待iPhone 13買氣。

對於中華電信目前的5G用戶數，謝繼茂強調，正穩定成長中，用戶成長的進度與預期設定的目標一致，目前並沒有修改年底目標的計畫。中華電信年底規畫5G用戶目標為200萬。

對於媒體詢問5G用戶數的爆發成長時間點，行動通信分公司總經理簡志誠認為，5G用戶持續成長中，「時時在成長」。

謝繼茂強調，i13價格比i12低，功能又比i13強，樂觀看待未來銷售會有亮眼成績單，而以今年買氣來看，確實有助於推升高資費申裝量，尤其是以1399資費綑綁合約最多。