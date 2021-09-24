證交所今（24）日公布，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較上月衰退13.7億元、月減13.65％；累計前8月稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元、年增高達128.21％。

證交所指出，8月大盤總成交值約8.124兆元，月減34.38％，使證券商經紀手續費收入較7月減少，另8月因證券評價損失較少，使自營業務淨利較7月成長6.69億元、月增37.33％，承銷業務淨利亦較7月成長11.86億元，整體而言，8月全體證券商稅後淨利86.68億元，較7月衰退13.7億元、月減13.65％。

累計今年前8月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加85.7％，另今年截至8月底止，加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長161.52億元、年增276.86％，承銷業務淨利亦較去年同期成長13.13億元、年增63.43％，全體證券商稅後淨利769.81億元，較去年同期成長432.48億元、年增128.21％。