今天在大聯盟場上紅雀以8：5戰勝釀酒人，目前他們已奪下12連勝，狀況非常火熱，本季累積83勝69敗，排國聯中區第二，剛好在釀酒人的後頭，這場比賽他們派出本季回春的老將溫萊特(Adam Wainwright)先發，但他沒能繳出好表現，總計投4局失掉5分，挨了2轟，不過還是拿下生涯第2000K。

No doubt from Goldy 😳 pic.twitter.com/BewhlhzhoB — MLB (@MLB) September 23 2021

好在紅雀打線兇猛，讓溫萊特免於吞敗，首局釀酒人就一口氣灌進4分，泰勒(Tyrone Taylor)賞了溫萊特一支驚天滿貫炮，這是一顆86 mph的切球，到第4局泰勒還是不放過對方，再敲出一支右外野陽春炮，這回鎖定的是73 mph曲球，光他一個人就徹底轟垮溫萊特。

但釀酒人的攻勢就到此為止，第5局鐵捕莫里納(Yadier Molina)敲出一壘安打拿下首分，第7局換紅雀單局灌4分回敬，艾德曼(Tommy Edman)先擊出安打得分，接著釀酒人投手領到投手犯規再失分，然後「蛇王」高施密特(Paul Goldschmidt)轟2分炮追平比數。

第8局釀酒人捕手皮尼亞(Manny Pina)出現接球失誤，又白白送給紅雀1分，莫里納趁著士氣倒向他們，擊出中外野高飛犧牲打，將比數拉開至7：5，今天莫里納3打數1安打貢獻2分打點，打擊率維持在.254，仍是紅雀的致勝功臣之一。

Goldy did it again! pic.twitter.com/Z1zW0QehfL — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 23 2021

最後第9局紅雀鐵了心要拿下12連勝，高施密特再秀一發全壘打，今天他擊出雙響炮，5打數3安打貢獻3分打點，打擊率維持在高檔的.291，今天光靠他和莫里納就足以幫助球隊奪勝，而溫萊特下場後的四名投手總計投5局無失分，一共送出6K，成功守下勝利。