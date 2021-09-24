加拿大籍超模琳達伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista)，金髮碧眼還帶著高冷氣質，她的模特兒事業在90年代達到顛峰，是那個時代的指標性超模，與娜歐咪坎貝爾、辛蒂克勞馥、克莉絲蒂特靈頓、克勞蒂亞雪佛齊名，5人被封為模特兒界「Big 5」，相較於其他人仍不時現身時尚雜誌、電視圈，琳達這5年幾乎沒在公開場合現身過，她昨天(9/23)在IG吐實原因，5年前做整形手術引發罕見副作用，她因此永久毀容。

傳奇超模琳達伊凡吉莉絲塔，當年靠著盛世美顏震盪時尚圈，出道幾年後就登上顛峰，與許多國際大品牌及時尚大師合作，琳達曾說過名言：「一天工資沒超過1萬美金，我們絕不起床」、「我們不是去製造時尚，我們就是時尚」，傲氣豪語至今仍為人們所津津樂道。

琳達伊凡吉莉絲塔受許多時尚大牌青睞，跟時尚大師交情很好，(圖／達志提供)

而相較於與她同時期的超模，今年59歲的琳達曝光度很低，甚至可以說是隱居狀態，昨天她在IG貼出聲明，揭開這個大謎團，表示很多粉絲納悶她為什麼這麼久都沒工作？她想公開一個隱藏5年的錯誤，當年她做了Zeltiq的CoolSculpting(冷凍溶脂手術)，不料造成反效果，反讓脂肪細胞增生，「經歷了2次矯正手術，但都失敗，我永久毀容」，也因此媒體才會說她「認不出來」。

琳達表示，發生在她身上的，是名為反常性脂肪增生(Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH)的副作用，在150萬件手術中，發生率僅0.0051%，如此罕見卻讓她遇上了，而她表示，術前沒被告知相關風險，她的生活就這樣被毀了，「我陷入嚴重憂鬱、悲傷、厭惡自我的循環」，而她將對該整容機構提告，才能讓外界知道發生什麼事情，她也藉此擺脫羞恥感，期許能自信走出家門「就算外貌看起來不再是以前的我」。