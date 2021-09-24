圓剛(2417)股價自去年高點85.4元一路向下修正，目前在月線29.3元附近尋求支撐。圓剛從6月起的營收年增也由正轉負，8月營收3.86億元，創下這波情以來最大的年減幅度，逾6成。造成營收年減擴大，主要在於去年基期高，而今年受疫情影響。不過，該公司的產品研發和創新並不受衝擊，旗下多功能支架（型號：BA311）榮獲2021德國iF設計獎。

圓剛創作者多功能支架（型號：BA311），以多樣的調整角度、耐用的主體結構、高效的空間利用和簡易的安裝架設為設計理念，為創作者打造專業級的直播架設，iF產品設計獎自1953年創立，為全球公認表彰優良設計的標誌，圓剛科技也於今年勇奪5項產品設計獎，備受國際肯定。

BA311支架本體的五個可動關節，提供最自由的調整角度，創作者能以更多方式規劃自己的創作空間，BA311支援市面上主流的麥克風、相機和平板電腦，可以將麥克風線材貼合於支架設計的內嵌理線槽，架設在桌緣也可以提高空間的使用效率，透過整齊的線路、高效率的空間運用增進創作者的生產力。

BA311創作者多功能支架給予使用者嶄新的支架概念，不管是用在實況直播的麥克風、攝影機架設，還是當作手機、平板支架，進行日常的多媒體娛樂，甚至當作影片拍攝時的運鏡輔助支架，針對直播、Podcast、多媒體創作和專業人士的需求設計打造的全方位幫手。