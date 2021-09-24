立陶宛（Lietuva）日前贈台2萬劑AZ疫苗後，該國政府22日再度宣布，將再贈台23萬劑AZ疫苗。不過，知名律師葉慶元聽完該國衛生部長杜爾吉斯（Arunas Dulkys）贈台的緣由之一，直言怎麼有股淡淡的哀愁。

立陶宛先前曾在6月22日宣布贈台2萬劑AZ疫苗，已於7月31日抵台。杜爾吉斯在日前又在一場電視轉播中指出，將二度贈台疫苗，對比第一次，本次疫苗更多，約23.6萬劑；綜合《中時新聞網》等各媒體報導，杜爾吉斯並稱，由於AZ疫苗在該國不受歡迎，因此將把疫苗捐出去。

該國的官方22日在Twitter表示，「疫苗平均分配以及團結，是對抗新冠肺炎疫情的關鍵。但很可惜（這些因素）仍舊持續擾亂著世界各地人民與國家的生活」；針對立陶宛二度捐贈疫苗給台灣，總統府發言人張惇涵當天也回應，總統府由衷且誠摯感謝立陶宛政府再度展現對台灣的堅定支持，相信台灣人民也再次深受感動。

不過聽完杜爾吉斯的說法，葉慶元今（24日）在臉書發文表示，「立陶宛送我們AZ疫苗，怎麼有一股淡淡的哀愁」？

許多網友也在其PO文底下留言表示，「不受歡迎的疫苗，又快要過期了，捐給缺乏疫苗的落後地區，也是很合理的」、「如果高端疫苗送去立陶宛，AZ在該國，就會變成很熱門的疫苗」、「捐贈的原因說得太直白了」、「不知該高興？難過？還是丟臉」。