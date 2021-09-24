大秀國小老師錄下警方上下學時段，認真執勤協助校園周邊交通安全影像。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

全台各級學校開學已近3周，台中市清水警分局大秀派出所所長何易軒收到大秀國小老師訊息，內容感謝警方上下學時段認真執勤協助校園周邊交通安全，讓學童有一個安全學習環境，特向派出所表達謝意。

大秀國小一名導護老師表示，她日前發現清水警分局大秀派出所警員林宏穎執行，在清水區大秀國小執行護童勤務時，臉上總是掛著笑臉，手持指揮棒站在路中指揮交通，讓學童能安心過馬路。

林姓員警表示，見到幼稚園及國小學童臉上掛著笑容、背著書包手牽手一起過馬路，並大聲的稱呼「警察叔叔早」，讓他想到他年幼的孫子，更能盡心守護學童安全。

大秀國小指出，感謝大秀派出所員警的協助，讓校園週邊上下學時段交通更順暢，也讓家長們接送學童時更加有秩序，學校衷心地表達感謝，有大秀派出所真好。

清水警分局大秀派出所所長何易軒表示，用路人在「路口慢看停、行人優先行」，行經校園時減速慢行、讓小學生過馬路時能有一個安全的環境「快樂上學、平安回家」，警方將全力守護學童安全，讓家長放心，何所長亦表示民眾給予的回饋及肯定，更能成為員警前進的動力。