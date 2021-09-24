上市台苯公司去年爆出弊案，董事長林文淵疑與時任總經理陳柏元共謀，賤賣旗下「金雞母」榮福公司，讓台苯損失至少5000萬元。台苯4位現任董事認為，金管會去年接獲檢舉迄今，案件一直沒有進度，24日聯名向台北地檢署告發林、陳涉嫌《證券交易法》特別背信罪，盼司法儘速查明真相，維護全體股東權益。

台苯董事劉正元、徐定睿、黃柏豪和獨立董事張國欽提告指出，榮福公司是台灣少數擁有操作垃圾焚化爐標案資格的廠商，目前國內有24座焚化廠陸續重新招標，商機長達15年，但台苯董事會去年5月指榮福公司財務弱化、無法開發新案，將「金雞母」賤賣給久陽公司，讓久陽股價大漲2倍。

告發狀指出，林文淵及董事王炯棻是「台苯投資公司」的法人代表，台鋼公司股權由金智富資產管理公司持有，董事長為王炯棻，台苯投資、台鋼、金智富和久陽等公司組成台鋼集團，會長是謝裕民，台苯出售榮福股權給久陽，確屬關係人交易，台苯董事會卻在交易前隱瞞此事。

台苯董事會去年5月11日提案出售榮福公司，授權林文淵處理，但早在2019年底，王炯棻就要求安排榮福董事長焦治生等人到台鋼集團向謝裕民報告營運狀況，並與久陽公司簽立保密協議進行財務查核，林文淵命同事配合辦理。

同年月20日另有惠民公司具函向台苯表示，願以1億5840萬元承購榮福全部股權，台苯快速回覆稱「因與他方達成合意」拒絕，顯示交易早已內定，排除其他買家，且董事會未收到任何報告說明。

告發指出，久陽公司早在去年5月7日就發布重大訊息稱「擬預計取得榮福公司約99％股權，每股交易價格6.06元」，公布價格和之後所簽的合約價格完全一致，不僅比惠民公司少800萬元，還提出台苯必須以近4000萬元買回榮福投資台苯其他子公司股權等嚴苛條件，讓台苯損失逾5000萬元，台苯內部顯然有人配合黑箱作業。

4位董事認為，台苯讓久陽公司付款拖延至最後期限，付款前又讓久陽先取得榮福經營權，林文淵、陳柏元又對董事會隱瞞榮福的經營前景，排除高價買家，任由出價較低、條件較不利的久陽予取予求，顯有背信圖利之嫌。