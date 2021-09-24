「方圓廣舍人文空間」的蔡玉釵老師拍攝設席煮茶開箱。（港藝中心提供／陳淑娥台中傳真）

清眷進駐藝術團體「中空場域」在開放日將辦理「生活勾勒」及「拓印日記」體驗工坊，帶領民眾進一步認識清眷並體驗多元的藝術創作技法。。（港藝中心提供／陳淑娥台中傳真）

清眷駐村藝術家錢菲菲的「彩畫樂玩工作坊」，邀請參與者認識膠彩樂趣。（港藝中心提供／陳淑娥台中傳真）

清眷駐村藝術家楊智傑將在進駐開放日導覽解說「逐漸明亮的不知所云—楊智傑個展」。（港藝中心提供／陳淑娥台中傳真）

台中市港區藝術中心將於26日舉辦「2021藝術家進駐聯合開放日」，邀請市民一起同樂參觀港藝清風樓和清水眷村文化園區。當日，清水眷村文化園區創作工作坊及作品導覽活動，膠彩工作坊、植物拓印活動和大型壁面畫作、植物動態雕塑等著民眾來體驗。同時，清風樓工作室可現場預約，讓藝術家親自導覽介紹作品，還有精彩的線上影片，歡迎民眾一起逗熱鬧。

港區藝術中心表示，清風樓藝術進駐計畫已邁入第9年，多年來公開徵選多元類型的藝術工作者，藉此扶植藝術文化人才，港區藝術中心在26日開放清風樓工作室，由藝術創作者與民眾互動。

同時，這次也特別邀請8組進駐藝術家製作「工作室開箱影片」，以詼諧幽默的方式讓民眾在家也能親近藝術。包括「方圓廣舍人文空間」席間煮茗清談、「育汝的韓式擠花教室」呈現令人著迷的擠花藝術、充滿書畫氣息「台灣春林書畫學會」，以及「一起玩 種子趣」。藝術家愚魚認為創作靈感來自生活軌跡，邀請民眾一起「尋寶愚魚坊」。影片將於同日在港區藝術中心粉專播出(www.facebook.com／tcsac.taichung)。

港區藝術中心指出，清水眷村辦理駐村藝術家邁入第2年，今年由楊智傑、林資芬、錢菲菲及創作團體-中空場域入選。4組藝術家以特殊的空間與環境，創作出專屬清水眷村的「場域特定藝術創作」，包括大型壁面畫作、植物動態雕塑、藤蔓花園等作品，26日也舉辦微型創作工作坊與作品導覽活動。

此外，錢菲菲表示，「彩畫樂玩工作坊」是透過顏料與工具的使用來認識膠彩，另外現場安排臨本讓民眾參與臨摹，完成首張膠彩創作，讓參與者認識膠彩的樂趣。

中空場域表示，透過「生活勾勒」及「拓印日記」體驗工坊，將鋁線塑造、搜集清水眷村植物素材以葉拓技法拓印布上，體驗創作樂趣並再次認識另一面的清水眷村。當天有作品導覽活動，如林資芬「日常平衡」，以募集來的二手「綠色系」廢料處理成材料，讓觀賞者可以了解環保議題重要性；楊智傑「逐漸明亮的不知所云—楊智傑個展」，以濃烈詭奇的色彩創作，期待觀賞者可以從中體會殘酷世界中的溫柔。

港區藝術中心強調，為落實防疫，園區及各工作室採單一出入口並規劃參觀動線，民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並全程佩戴口罩且禁止飲食。此外，園區內設置社交距離宣導員，貼心提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，且公共空間定時清潔消毒，以提供民眾安全的藝文環境。更多活動訊息請上港區藝術中心官網(www.tcsac.gov.tw)或清水眷村文化園區粉專(www.facebook.com／art436)查詢。