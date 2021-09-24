行政院長蘇貞昌今天赴立法院提出施政報告，根據送抵立院的書面報告，蘇貞昌指出，在總統蔡英文的領導下，行政團隊全力以赴，全體民眾上下一心團結抗疫，經濟發展蓬勃，成為舉世滔滔中的幸福之地。

蘇貞昌將就「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」4大主軸加以說明。為有效提升國軍整體戰力，明年度整體國防預算規模達4700多億元，創歷史新高；行政院也將5年2400億元的海空戰力提升計畫採購特別條例草案送到立法院審議。

此外，政府已啟動史上最大規模的社會福利照顧，明年度總預算的社福支出編列超過新台幣6000億元，從老顧到小。

蘇貞昌說，台灣守住疫情，八方馳援，當中國威脅遽增，台灣無所畏懼，堅持站在捍衛自由、民主、開放、人權的第一線，而盟國也給台灣越來越強而有力的支持。

蘇貞昌表示，絕望之冬也是希望之春，危中有機，台灣子弟在疫情最艱困的時刻，成就最完美的演出，成為黑暗中最絢麗的火炬。

他強調，要在逆境中尋求突破，從來都不容易，未來的挑戰依舊嚴峻，但他堅信，只要團結努力，就可以成就一個更好的台灣，打造好舞台，讓下一代看到希望，壯大台灣，期盼大家一起加油。