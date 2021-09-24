中國人民銀行24日公布，為維護季末流動性平穩，展開14天期人民幣（下同）1200億元逆回購操作，為連續3個交易日1200億元逆回購，為連續5個交易日千億逆回購，中標利率維持2.35％不變。當日有500億元逆回購到期，單日淨投放規模為700億元。。

中秋假期後逆回購再增量，至此連續3日保持1200億的操作量，單日淨投放規模為700億元。

據路透統計，本周逆回購到期規模為1400億元。今日還有700億元國庫現金定存到期，回籠等量資金。

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