維護流動性平穩 人行連續第3日展開1200億元逆回購 11:382021/09/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行24日公布，為維護季末流動性平穩，展開14天期人民幣（下同）1200億元逆回購操作，為連續3個交易日1200億元逆回購，為連續5個交易日千億逆回購，中標利率維持2.35％不變。當日有500億元逆回購到期，單日淨投放規模為700億元。。 中秋假期後逆回購再增量，至此連續3日保持1200億的操作量，單日淨投放規模為700億元。 據路透統計，本周逆回購到期規模為1400億元。今日還有700億元國庫現金定存到期，回籠等量資金。 紙本五倍券加碼 10倍奉還 電價連7凍 工商大戶夏月價5月16日啟動 #逆回購 #流動性 #單日 #淨投放 #日展開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藝術家進駐聯合開放日26日登場 快來港藝清風樓和清眷同樂 10:542021/09/24 生活 社評／恒大有序退場 陸經濟行穩致遠 04:102021/09/24 焦點新聞 iPhone 13開賣 台積電開高3元 台股早盤漲140點 營建股獨憔悴 09:102021/09/24 財經 負擔加重2倍 業界直言打到令庶民痛苦！央行打房 六都、竹縣市第2戶房貸無寬限期 04:102021/09/24 焦點要聞 1分鐘讀財經》iPhone 13今開賣 2蘋概大咖好戲在後頭 08:342021/09/24 財經 法與美澳潛艦危機 陸駐法大使：衝擊美歐關係 10:202021/09/24 兩岸 聯準會暗示 提前明年下半年升息 04:102021/09/24 財經要聞 i13開賣啦 蘋概股開趴 04:102021/09/24 財經要聞 蘋果新機開賣、蘋概股發威 台股早盤上漲逾百點 09:322021/09/24 財經 台苯疑賤賣「金雞母」 4董事聯名狀告董座林文淵特別背信 10:472021/09/24 社會 恒大危機暫解 台股返萬七 04:102021/09/24 財經要聞 財經熱門新聞 到超商買咖啡注意 2張發票千萬獎等幸運兒出現 - 財經 北京出手拆彈？謝金河：恒大爆雷只剩3條路可走 - 財經 央行再出三招打炒房 - 財經要聞 - 工商時報 振興券綁定瘋搶 永豐1萬優惠名額不到1小時搶光 - 財經 - 工商 直擊！蘋果iPhone 13今開賣 驚見「紙片人群」排隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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