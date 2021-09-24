全球5G商轉邁入第三年，對於儲存設備的效能要求也相應提升。全球工業級SSD(固態硬碟)市佔第一的宜鼎(5289)，瞄準5G應用，推出全球首款工業級PCIe Gen 4x4固態硬碟，以雙倍容量、雙倍頻寬及雙倍傳輸速率，將積極導入5G基礎設施、mmWave毫米波設備、智慧路燈及AIoT人工智慧物聯網等高階市場應用。

宜鼎國際工控Flash事業處總經理吳錫熙表示，面對全球市場震盪，宜鼎不斷著眼於新應用與新市場契機，尤其高階應用市場一向是宜鼎強項，第三季率先推出全新PCIe 4.0 SSD系列，正是要瞄準高速發展的全球5G及AIoT市場，提前佈局。

國際市調機構Fortune Business Insights預測，全球5G基礎建設市場規模將在2027年底達到800.6億美元，於2020至2027年間達到71%的年複合成長率，為各式5G及AIoT創新應用奠定堅實基礎。在儲存裝置的效能上，也必須突破過往Gen 3.0儲存設備所面臨的頻寬與傳輸速率瓶頸，才能充分發揮海量資料在即時存取、演算的優勢。

宜鼎全新工業級PCIe Gen 4x4固態硬碟採用112層3D TLC先進堆疊製程，整體儲存效能較前一代PCIe 3.0帶來雙倍成長，推升儲存容量至4TB，提升傳輸速率至16 GT/s。該系列亦支援NVMe 1.4技術，能有效減少讀寫耗損與延遲，帶來更高的穩定性。此外，考量諸多5G及AIoT設備暴露在條件嚴苛的戶外環境，全新系列均支援工業級寬溫技術，讓儲存設備在-40至85℃的環境下都能穩定運作。

宜鼎Gen 4.0系列產品包含：M.2 2280 4TE (256-2TB)、M.2 2280 4TG-P (256-2TB)及M.2 2280 4TG2-P (128-4TB)，預計2021年10月起開始送樣。