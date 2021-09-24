中國駐美大使秦剛日前談論中美關係時表示，創新是破解難題的「金鑰匙」，面對複雜嚴峻的中美關係，尤其需要發揚創新精神，要有新格局、新思維、新方法。他強調，中美關係經歷了很大變化，再也回不到過去。

中國駐美國大使秦剛日前出席了彭博創新經濟論壇高級別視頻會議並發表演講，中國駐美大使館北京時間24日上午發布了演說全文。

面對複雜嚴峻的中美關係，秦剛表示，要有新格局、新思維、新方法：

一是新格局。人類是休戚與共的命運共同體，國際社會面臨許多難題和挑戰，任何國家都不可能單打獨鬥，獨善其身。不久前，習近平主席在同拜登總統通話時指出：「中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美應展現大格局、肩負大擔當，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。」

二是新思維。中美歷史、文化、社會制度不同，但彼此利益深度交融，雙方誰也離不開誰，誰也改變不了誰，誰也取代不了誰。冷戰思維和零和遊戲違背世界潮流和人民意願，只會激化矛盾分歧，導致衝突對抗。

中國人從來不信什麼「修昔底德陷阱」，我們要用實際行動走出一條和平發展的大國復興之路。同時，我們呼籲美國也要堅持和平發展，摒棄錯誤思維，同中方一道找到一條相互尊重、合作共贏的和平共處之道。

三是新方法。過去幾年，中美關係經歷了很大變化，再也回不到過去。我們必須要面對現實，面向未來，打破思維定勢，創新中美互動的新機制、新方法、新領域。中美作為創新大國和世界頭兩大經濟體，創新合作是一座亟待開發的「富礦」。

習近平主席日前強調，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，中美可以推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦等問題上的協調和合作。上述都是創新密集的領域，有巨大合作潛力可挖。

中方將繼續擴大開放，促進中美科技、經貿合作。美方也要為兩國合作創造條件，而不是製造障礙。在座各位都是跨國公司的負責人，在中美兩國都有巨大的投資。歡迎大家繼續積極參與中國的建設，繼續為中美關係發展做出積極貢獻。