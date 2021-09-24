紙本五倍券明(25日)開跑，看準婆婆媽媽等族群有採購民生用品的需求，賣場業者瞄準商機，主攻紙本券推出優惠。（報系資料照)

紙本五倍券明(25日)開跑，看準婆婆媽媽等族群，會使用紙本五倍券採購民生用品，賣場業者瞄準商機，主攻紙本券推出優惠，包括全聯推出的「振興券五重送」最高可放大15倍、家樂福持券消費換可換「家樂福10倍劵」的優惠，以及美廉社推出「家購加碼券」。

全聯福利中心

全聯推出「振興券五重送」的優惠活動，凡活動期間(2021/10/08~2021/12/16)持紙本五倍券於全聯門市過刷PXPAY會員QRCODE或感應實體福利卡，儲值滿1000元(含)以上，贈500福利點(可累贈)，並每週共抽100名，每名中獎人回饋10000振興福利金，並立即送振興大禮包乙份，全台限量100萬份、加贈全聯PxGO小時達滿五百折50折價券，並且使用紙本振興券或使用振興福利金單筆消費單筆滿1000元(含)以上，贈500福利點(可累贈)。

家樂福

家樂福推出「家樂福10倍劵」、「周周五倍奉還」、「五倍劵家電金」優惠活動：

●家樂福10倍劵：持紙本五倍劵消費，量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元可兌換1本，總值超過1萬元，全台限量30萬本。

●周周五倍奉還：不限支付方式在量販店單筆1000元、超市單筆500元、線上購物單筆1000元，每周抽10位，每位最高2萬5000元。若使用五倍券支付，除了消費金5倍返還外，五倍券也全額奉還。使用玉山家樂福聯名卡支付，周周抽10倍返還金1位，最高回饋5萬元。

●五倍劵家電金：持紙本五倍劵單筆滿500元、1000元送超驚喜家電抵用劵。

美聯社

美聯社推出「家購加碼券」3重優惠：

●一是送6張15％回饋的加碼券，3張30元、2張75元、1張150元，會員於美廉社、美廉城超、心樸市集持紙本五倍券200元可買到230元、500元可買到575元、1000元可買到1150元。

●二是可獲10組線上購物「Go美廉」優惠碼，總額可折抵1000元。

●三是會員於美廉社、美廉城超使用紙本五倍券2000元預購eMOVING電動自行車，送美廉社福利券2000元，享購物折抵。