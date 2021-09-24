新北市鶯歌鳳鳴地區過去常有積水問題，且流經的東門溪因常有廢水淤積，又沒有加蓋，導致惡臭味四散，為了改善東門溪惡臭問題，新北市水利局6月進場施工，將溝渠改造為子母溝，重新調整河道坡度，加速水流，近期工程完工，水質明顯改善，附近公園、活動中心也不再受惡臭干擾。

東門溪全長約8.2公里，大多流域屬桃園範圍，中段873公尺流經鶯歌鳳鳴，由於東門溪坡度平緩，新北段溪流平均坡度僅有0.317％，導致多數廢水淤積在鶯歌，且位在桃園的上游區域沒有設置汙水下水道系統，常有廢水排入溪流中，溪水常是混濁、惡臭的狀況，附近住戶在住家也會聞到臭味，苦不堪言。

水利局為解決東門溪散發惡臭的問題，先針對惡臭味較嚴重的河段進行子母溝改善；水利局表示，改善工程在6月28日進場，先改善鳳福公園周邊未加蓋的溪流部分，先澈底清除渠底汙泥，再將較寬及平緩的渠道施工成子母溝，全數工程已在本月8日完工，溪流水質、流暢度以及渠底淤積已明顯改善，臭味也大幅減少。

水利局表示，針對鶯桃路一帶的積淹水問題，先前已投入3180萬元改善，去年已在東門溪完成拆除攔水堰、加高堤防、打通瓶頸路段等疏洪工程，為了徹底解決防洪問題，也已申請獲得前瞻補助4億元，進行東門溪河道拓寬排水改善、鳳鳴滯洪池新建工程，預計可將東門溪河道從6米拓寬至9米，並在鳳鳴滯洪池設置容納7萬噸水的空間，整體工程預計2023年完工。