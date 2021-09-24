老虎是貓科動物當中體型最大的，但同時也是現今最瀕危的物種之一，根據瀕危野生動植物物種國際貿易公約規定，所有老虎貿易均屬非法，不過越南警方日前卻在一處民宅內發現一隻重達160公斤的「冷凍老虎」，另外還有34公斤的不明動物骨骸，都是為了用來當作「骨膠」入藥。

綜合外媒報導，越南河靜省警方本月16日在42歲的阮文忠（Nguyen Van Chung）家中，發現一個裝有一隻完整老虎屍體，和數袋不明動物骨骸的冷凍庫，經秤重後確認老虎重達160公斤，其餘幾袋動物骨骸共計34公斤。

由於老虎屬於瀕危物種，越南當地有嚴格的法規保護，阮文忠著急表示，這些違禁品都是去年一名卡車司機寄放的，原本自己沒有答應，但因為酬勞為900萬越南盾（約新台幣1.1萬元），一時財迷心竅的他才會同意讓對方寄放。

報導指出，越南禁止任意捕獵、捕捉、轉移或交易老虎，一旦觸法恐面臨最高15年的刑期，以及最高150億越南盾（約新台幣1830萬元）的罰金，但是民間深信將老虎的骨頭煮成「虎骨膠」所製作的傳統藥物能夠治病，因此仍有許多盜獵者鋌而走險，非法養殖、販運老虎等問題也層出不窮。