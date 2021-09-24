美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）當地時間23日表示，拜登政府將在必要時對中國電信巨頭華為採取進一步行動。此前一些共和黨議員向政府施壓，要求其採取更多行動。

美國政府以華為與中國官方及軍方的關係為由，認定華為對國家安全構成威脅，並積極說服其他國家拒用華為5G設備。

雷蒙多接受路透專訪時被問及華為問題，並講述了她在1月份如何告訴共和黨議員：「我不會手軟，現在要用行動加以驗證...他們不必擔心。」

華為於2019年5月被列入美國實體名單。雷蒙多說，該名單 「是我們工具箱中一個真正強大的工具，我們將盡可能充分地利用它來保護美國的國家安全，我們會有進一步行動嗎？如果有必要，會的。」。

華為對雷蒙多的言論不予置評。

華為在2020年11月將旗下智慧手機部門榮耀出售給一個由30多家代理商和經銷商組成的財團。上月，一個由14名共和黨籍議員組成的團體，致信美國商務部要求將榮耀終端列入實體名單。

這些議員們說，剝離榮耀是為了逃避美國的出口管制政策。他們在信函中援引分析人士的話說，出售榮耀品牌，是為了讓它能夠獲得其所依賴的半導體晶片和軟體，如果沒有剝離，榮耀在這方面可能受阻。

雷蒙多指出，美國商務部繼續將其他公司列入實體名單。

6月，美國商務部在實體名單上增列了五家中國公司，稱它們涉及強迫維吾爾人和其他穆斯林少數民族在新疆勞動。雷蒙多則說，正在繼續努力進行出口管制。