國內今年5月才因為新北某獅子會群聚，成為本土疫情爆發來源之一，事隔不到半年，又有獅子會成員疑似違反防疫規定，衛生單位將介入調查。

根據《聯合新聞網》報導，台北市某獅子會上月28日舉辦會長交接晚宴，席間卻未遵守防疫規定，有人逐桌敬酒、拍照，甚至沒戴口罩。北市衛生局表示，調查後若確定違法，將依違反《傳染病防治法》，開罰6萬元至30萬元罰鍰。

不過該獅子會會長回應，當天所有人分成3包廂，沒有人逐桌敬酒，都是站在自己座位，互相道賀、祝福，防疫期間不可能有違規行為。