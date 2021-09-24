臉書日前公布1段驚悚車禍，1輛開在中線道、可直行左轉的轎車，在路口準備左轉時，遭到左側開在「左轉專用道」的轎車違規直行，沒想到違規直行的轎車當場「硬騎」上去，右車身翹高、強壓左車，接著才重重摔落地，輪胎也慘變形，所幸車子並無翻覆；驚悚影片曝光後引發網友討論。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳1段行車紀錄器影像，影片中1輛轎車行駛在路上中線道，可以左轉或直行，而左側為左轉專用道；該車當時左側就有1輛車行駛在專用道上，不過對方卻在過紅綠燈時選擇「直行」，當場與準備左轉的轎車發生擦撞。

左轉道硬直行下秒GG 車身翹高「硬騎」他車重摔輪胎變形

影片中，違規直行的轎車與準備左轉的轎車發生擦撞後，右側車身當場翹起，車身幾乎要與地面呈現90度垂直，之後才狠狠重摔在地面，無造成翻覆，不過右前車輪也因此變形，可以見到輪胎明顯歪斜，車主最後急忙停在路中；驚悚影片曝光後引發不少關注。

影片曝光後網友紛紛留言，「飛起來的那幕，不知道為什麼，嘴角不自覺上揚」、「騎上去就對了」、「沒得到別人的同意就騎上來傻眼」、「行駛左轉專用車道硬要直行嚕下去就是任性」、「他是沒注意到？還是生氣看你左轉，沒讓他，硬開？」「中間車道可左轉直行，怎麽有這麼多三寶不知道」。