今年5月以色列動用「鐵穹」防空系統，拚命攔截哈瑪斯發射的火箭彈。

美國眾院周四投票，以420：9壓倒性通過以10 億美元（近280億台幣）資助以色列更換「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）預算案。

然而，據《紐約時報》（The New York Times）和CNN新聞網23日報導，辯論暴露了民主黨議員間對以色列政策的嚴重分歧。部分反對的激進民主黨人指控，以色列是「種族隔離國家」。不過，最後只有8位民主黨議員和1名共和黨議員沒點頭。如今全案送往參議院表決，但還不清楚投票日期。

「鐵穹」防禦系統是用來攔截火箭彈，趁它們對以色列境內平民造成傷害前，就在空中加以摧毀。它最初是由以色列國防承包商「拉婓爾先進防禦系統」（Rafael Advanced Defense Systems）所研製，接著便受到美國大力資助。

美國國會研究處（Congressional Research Service）的數據顯示，到2020年11月為止，美國已為「鐵穹」砲兵連、攔截器、聯合生產成本和一般維護提供了以色列16億美元（約444億台幣）。

今年5月時，以色列動用了「鐵穹」防禦系統，以攔截巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊發射的大批火箭彈，據說攔截率超過90%。而這項法案將提供資金，讓以色列更換「鐵穹」相關設備。民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）說，美國和以色列2016年簽署了瞭解備忘錄，每年提供以國5億美元（近140億台幣）飛彈防禦資金。此外，她強調，通過這項法案大大反映了美國兩黨團結，由於以色列的安全對美國安全至關重要，因此對以色列的安全援助也很重要。