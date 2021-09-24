iPhone 13系列新機今（24日）起正式開賣，先前有參加預購活動的果粉們也有機會在首日就拿到新款手機，有網友就透露自己是被宅配大哥叫醒，約莫8點左右一起床就拿到iPhone 13手機，引發網友們熱烈討論，不少人相當佩服到貨時間相當迅速，直呼，「太快了吧。」

iPhone 13新機開賣，一大早就吸引不少果粉排隊搶買，有網友在Mobile01論壇發文表示「iPhone 13到貨囉，有人也收到了嗎？」，引起討論，「太快了吧，我還沒拿到」、「到貨+1，本以為下午才會收到」、「好快就到貨，恭喜！」、「8：30順豐就送過來了。」

此外，有網友也在PTT論壇分享拿到第一波iPhone 13新機的心得，甚至有人不到9點就回報已順利到手「被宅配大哥叫醒，一起床就拿到了，開心」、「9：10台北大安收到」、「09:24大同區收到」、「好羨慕，現在才訂應該要等很久」、「剛剛貨運大哥有預告中午會送，期待。」

受到疫情影響，5大主要電信商多半改成線上方式舉辦開賣活動，僅遠傳電信維持實體，一大早就吸引不少果粉們排隊。今年iPhone 13與iPhone 13 Mini系列新機有128、256、512GB三種容量，顏色則有午夜、藍、星光、粉紅及紅色，iPhone 13 Pro系列包含128、256、512GB及1TB四種容量，顏色有石磨、銀、金及天峰藍四種顏色。