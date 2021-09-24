據《路透社》等外媒24日報導，隨著台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，兩岸正陷入一場不斷升級的口水戰之中。台灣抨擊北京為霸凌台灣的「罪魁禍首」；大陸則重申反對台灣利用貿易推動擴展「國際空間」。英國廣播公司(BBC)則分析，北京如何說服澳洲與墨西哥同意，以及台灣如何處理福島核食品，將成為兩岸加入的重要關鍵。

《路透社》指出，就在北京遞交加入申請不到一周，台灣也於22日正式申請加入CPTPP。對此，大陸外交部反對台灣「加入任何官方條約或國際組織」，而台灣除在23日指控北京出動24架次軍機進入其防空識別區外，還表示這幾乎成為每天出現的騷擾模式之一部分。

※台：大陸無權談論台灣的申請」

台灣外交部23日發布聲明，強調大陸「無權談論台灣的申請」，大陸政府「只想在國際社會霸凌台灣的做法，就是兩岸敵意升高的元兇，」。聲明稿還提到，「大陸不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準」。

台灣甚至抨擊，就在台灣提出申請不久之後，北京就派出軍機威脅台灣，這種行為模式只有大陸會這樣幹。國防部也證實，大陸空軍23日共出動24架次的軍機飛入台灣防空識別區，光當天上午就有19架次，凸顯台灣正面臨大陸沉重的壓力。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）則引述行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說法，表示如果北京先加入，台灣申請加入CPTPP就會因政治障礙而存在著「風險」。他強調，北京一直試圖阻撓台灣參與國際事務，所以如果北京先加入，很明顯將不利於台灣入籍。

※陸：加入CPTPP有利大流行後的經濟復甦

相較之下，中國大陸國台辦23日晚間也發表聲明，聲明強調大陸加入CPTPP有利於新冠肺炎大流行後的全球經濟復甦。對於台灣申請加入CPTPP，大陸堅決反對台灣利用貿易推動擴展「國際空間」，或是從事獨立活動。「我們希望各國妥善處理涉台事務，不要方便台獨活動或提供任何平台」。

大陸外交部發言人趙立堅也重申，「堅決反對任何國家與台灣建立官方關係，反對台灣加入任何官方條約或組織」。

※申請國家以英國進度最快

澳洲廣播公司新聞網表示，鄧振中提到作為全球半導體主要生產商，台灣目前以「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」的名義，加入世界貿易組織(WTO)，台灣還是亞太經濟合作會議（APEC）的成員。

鄧還提到，CPTPP的申請是向紐西蘭政府提出。目前仍無法預測台灣何時可加入，現階段以英國申請進展最快，倫敦將於6月開始進行談判。

CPTPP的前身為《跨太平洋夥伴協定》(TPP)，成員國共12個，被視為對抗中國大陸日益成長的影響力的重要經濟力量。不過，隨著美國前總統川普於2017年拍板退出，讓TPP一度陷入困境。

隨後該組織改名為CPTPP，並於2018年生效，將加拿大、澳大利亞、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南聯繫起來，唯一份關於市場准入、勞動力流動與政府採購的協議。

※如何爭取澳洲與墨西哥成北京難題

BBC指出，隨著北京與台灣先後申請加入CPTPP，讓單純的經濟問題引發全球外交角力。由於台灣與CPTPP成員國紐西蘭與新加坡簽署雙邊自由貿易協定；相對的，隨著北京遞交申請，新加坡與馬來西亞也先後表示歡迎之意。

不過，墨西哥由於最大貿易夥伴為美國，如果北京加入勢必讓美國踟躕不前，也因此墨西哥保持較審慎的態度。其他持保留態度的國家還有澳洲，畢竟雙方先後因為新冠肺炎獨立調查等等事件而關係跌落冰點。澳洲最近與美國、英國成立AUKUS，更是讓北京如芒刺在背。

當然，台灣申請加入不是坦途一片，畢竟台灣禁止曾發生核災的日本福島食品進口，引發東京的嚴重不滿。不過，日本外相茂木敏充已表態歡迎台灣加入。

北京日前以檢驗出有害生物為由，宣布禁止進口台灣蓮霧與釋迦，讓台灣農委會主委陳吉仲大喊政治目的，要上訴WTO，在兩岸還沒進入CPTPP之前，政治口水已經淹沒經濟議題。