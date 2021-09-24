台灣首部探討靈性照顧的紀錄片《回眸》舉行試片。（牽猴子提供）

由紀錄片名導陳志漢歷時近兩年貼身記錄末期病人的生死歷程，完成台灣首部探討靈性照顧的紀錄片《回眸》。今年5月由大悲學苑發起的上映暨關懷人員培訓經費集資計畫，打破紀錄片群募紀錄、成功募得近1500萬元，喚醒許多民眾對生死議題的關注。昨（23日）舉辦媒體試片，陳志漢導演與片中的重要人物：大悲學苑創辦人宗惇法師、大悲學苑靈性關懷督導德嘉法師，以及道濟法師等人都現身戲院，分享他們在靈性關懷領域的努力，全心全意的陪伴與投入感動現場觀眾。

陳志漢導演表示，拍攝過程經歷許多困難，每一刻都在與時間賽跑，才能將如此珍貴的影像呈現給大家。片中出現的三位末期病人冠瑋、瑤華、育姍拍攝結束後皆已離世，其中育姍的姐姐今日也現身戲院，透過大銀幕懷念家人離世前的最後面貌，現場觀眾更是哭成一片淚海。

德嘉法師也哽咽表示：「謝謝我的病人朋友這麼堅強、這麼勇敢地願意接受拍攝，用生命最後這麼寶貴的時間，讓社會大眾得以透過影片接受及面對生死議題，雖然我的病人朋友已經不在這個世間，但我相信他們的精神一直都在！」資深媒體人鄭偉柏也到場觀賞並表示：「台灣非常需要像《回眸》這樣面對生命教育的作品，讓更多不同世代的人可以了解走到生命的終點時該如何去面對，在快節奏的生活當中，好好去思考生命最終的意義。」

《回眸》用鏡頭帶領觀眾一起進入末期病人的最後一道生命旅程，體認每個人終究將面臨生命的終點，如何在有限的時間之內緩解對死亡的恐懼，透過生命的回顧，誠心面對自我，得到內心平安。在安寧病房從事臨床服務已20餘年、陪伴超過上千位末期病人的宗惇法師感性分享：「片中有許多生離死別的畫面，大家看完一定會產生很強烈的感受與衝擊，希望能從中體認到活著是一件很幸運的事，且深刻了解靈性學習的重要性，死亡並不是消失，只是轉換另一種形式的存在。」

《回眸》記錄三位末期病人冠瑋、瑤華、育姍在離開人世前，如何面對死亡的每一刻，細膩呈現他們各自對生命抱有不同的執著與情緒，用生命故事向大眾展現他們對生的不捨、對死的恐懼與以及過程中靈性照顧給他們的勇氣。由熱衷拍攝生死議題紀錄片的導演陳志漢歷時近兩年貼身紀錄末期病人的生死歷程，帶領大家正視生命的每個階段與靈性提升的重要性。電影將於10月22日在全台10家戲院正式上映。