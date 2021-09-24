隔夜美股三大指數連續第二日大漲，但周五香港股市開低後陷入震盪，恆生指數目前跌0.21%，報24459.88點，盤中一度漲逾百點，也一度下挫171點，最低跌至24339點。國企股目前幾近持平，報8735.77點。

恆生科技股指數目前微跌0.14%，主要成份股漲跌互見，騰訊跌約0.1%，快手跌近3%，舜宇光學跌逾2%，美團漲2.6%，嗶哩嗶哩漲0.6%，阿里巴巴跌0.8%。

「恆大系」再度重挫，恆大汽車暴跌逾18%，稍早前一度跌20%，股價創下52周新低。恆騰網絡跌逾8%，中國恆大跌3%，恆大物業跌1.77%。

外電報導，消息人士透露，恆大汽車拖欠部分員工薪資，也未能按時支付工廠設備款項。

《華爾街日報》則報導，中國當局已經告知地方官員為恆大可能倒閉做好準備。地方官員透露，中央政府告訴他們只能在最後一刻介入，以防止恆大倒閉帶來的外溢效應。

美國10年期公債殖利率漲破1.4%，美國金融股大漲，受此激勵，匯控上漲1.5%。

電力股繼續走高，華潤電力漲3.5%，中國電力漲逾5%。

由海運諮詢公司Drewry編制的運費指數持續走強，帶動航運股走高，中遠海控漲4.6%，旗下東方海外漲4.1%，中遠海發漲3.6%。

海豐漲4.3%，報35.45港元，創下上市來新高。