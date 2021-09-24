隨著中國「能耗雙控」政策執行進一步實施，中國限電限產的影響範圍擴大。除鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業之外，太陽能、新能源車行業亦開始受波及。

「上海證券報」報導，近期限電限產措施在多個省份密集推出，「雙高」企業輪番接到限產通知。企業與相關產業鏈都受到波及。

例如上游方面，鋼材、水泥、鋁、黃磷等原材料價格因限產刺激供不應求而漲價，部分產品價格近期直線拉升，創歷史新高；下游方面，價格傳導拉升生產成本之外，供貨周期開始拉長，訂單交付壓力加大。

報導指出，限電限產的範圍現時不僅涵蓋前期的鋼鐵、水泥、化工等高耗能產業，亦開始涉及其他行業。目前江蘇、安徽、浙江的部分太陽能產業均受到限電影響，多間膠膜、多晶矽生產企業被要求停工限產。受此影響，預計大陸全年太陽能發電裝機量將較預期降低15％至20％。

此外，新能源汽車電池產業鏈也被波及。如磷酸鐵鋰用的黃磷，因為雲貴地區對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，黃磷價格飛漲。

大陸發改委上周發布「完善能源消費強度和總量雙控制度方案」，要求嚴格管控高能耗高排放項目，以及鼓勵地方超額完成能耗強度降低目標，多地限產限電再加碼，冀在強度和總量上達致能耗雙控。