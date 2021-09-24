台股2千元高價股廝殺激烈，高價股除了股王由矽力-KY（6415）寶座穩固之外，股后似乎出現近身的肉搏戰，信驊（5274）及大立光（3008）今天股價同步下滑，但相當逼近，而2千元大戰今天戰局暫見分曉，力旺（3529）一早衝上2045元，突破重圍，超車富邦媒（8454）、譜瑞-KY（4966）及祥碩（5269），成為台股第六檔2千元俱樂部。

目前台股股價在2000元以上，或曾攻上2000元價位的個股包括：矽力-KY、信驊、大立光、祥碩、富邦媒，以及今天第一次晉升2千元的力旺，至上午約10點45之後，力旺股價仍維持在2千元大關；之前譜瑞-KY股價最高曾於今年9月2日來到1950元，與2千元只以50元之差失之交臂。

另一檔千金「黑馬股」是旭隼，今天股價衝上漲停價1665元，寫下歷史新天價，而旭隼是台股目前八檔千金股股價最低的個股，與前面高價七哥股價愈拉愈近，但與900元俱樂部愈來愈遠，台股股價兩極化情況益加明顯。