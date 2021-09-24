台灣紀錄片導演黃胤毓耗時7年再推紀錄片《綠色牢籠》，片中拍攝橋間阿嬤從88歲到92歲過世的四年時光，從阿嬤口中回顧戰前「西表礦坑」幾近被遺忘的移民歷史。影片從後期製作時便受疫情影響，法國剪接師無法前往沖繩與導演及團隊會和，中間素材往來寄送也困難重重；近日獲得金穗獎最佳音樂，同時也入圍本屆台北電影獎最佳配樂福多瑪，回到自己的家鄉找了比利時團隊要為本片進行配樂工作，殊不知歐洲疫情突然間大爆發，比利時政府宣佈四級警戒等同於封城，福多瑪當機立斷決定回台灣製作本片配樂，這也讓影片本身的音樂風格有了更富玩味的調整，該片終於在今（24日）在台上映。

《綠色牢籠》風光入圍台北電影獎「最佳紀錄片」、「最佳聲音設計」、「最佳配樂」，黃胤毓導演帶領本片後期的重要靈魂人物包含剪接何孟學、聲音設計周震以及配樂福多瑪舉辦線上講座，透露了許多艱辛又不為人知的後期小故事，剪接何孟學表示自己與胤毓導演合作拍攝本片非常多年，在與導演順剪接時難免會有感性的一面，而他也比喻自己和導演就像蓋橋打一座地基，在法國剪接師的加入後增加了理性的那一面，讓影片變得更加精彩。而因為疫情影響，與法國剪接師的跨國工作也更加困難，期間還經歷了人生大事—「當爸爸」，忙得焦頭爛額的他，對於影片終於能和大家見面感到非常開心。

本屆台北電影獎五部入圍最佳紀錄片的影片中，有四部的聲音設計都出自周震之手，周震表示紀錄片的聲音設計和劇情片很不一樣，劇情片可以事後重做的東西比較多，但紀錄片就必須思考，我們也重新做了很多環境、空間、動作等聲音，但這些有沒有違背了紀錄片的範疇，所以一邊做影片一邊思考，「但這部片更不一樣的，除了紀錄片本身以外，還有一些重現劇情的呈現，所以製作過程中不斷討論，到底要還原多少，有哪些需要捨棄的。」

《綠色牢籠》的歷史背景橫跨1885年至1945年，當年許多台灣人跟隨礦工工頭或召募人來到沖繩西表島打拼，原本盼望的礦坑新生活漸漸走樣，茂密叢林竟成為囚禁人生的「綠色牢籠」。導演黃胤毓陪伴台灣阿嬤橋間良子88歲到92歲離世的四年時光，良子阿嬤直到離世前依舊守著當年一家人居住的房屋，以及礦工工頭養父母的墳墓，礦坑時代的故事也成為她終其一生保守的秘密。