中秋節後引爆台股變盤的恒大財務風暴，在傳出大陸官方打算收歸國有後拆彈解除危機。財信傳媒董事長謝金河表示，有分析師斷言，台股節後開盤跳空大跌600到700點，有朋友急問要不要「砍」？他反問：「恒大關台股什麼事？」。今早美股強彈逾500點，老謝認為，恒大給大家上了一課，不要被專家的意見嚇到，也不要看到黑影就開槍。

謝金河在臉書發文指出，恒大會出事他至少講了兩年，恒大股價早已大跌，而且早已剩下殘值，躺在地上，港股跌千點，不是因為恒大，而是，香港地產大亨被招到北京，香港私有財產制有了變化，香港地產商大殺自己的股票，受到影響較大的是美國華爾街金融大戶。但媒體報導，沒有人說這點，反而都在講恒大，高盛甚至說：恒大影響中國GDP 4.1%，這都高估了恒大效應。

謝金河提到，恒大的問題，只有三條路，一是像安邦的吳小暉，先把許家印抓起來，再讓他把錢吐出來；二是參考王健林模式，由其他地產商分食，只是現在要找這麼大咖很難；三是由國家資本吃下，像華融、海航，讓恒大慢慢消失，手上有恒大股票、債權的人或機構，只能自求多福。

這兩天，恒大第二大股東、香港富豪劉鑾雄和他的老婆華置總裁都把華人置業的恒大汽車股票，有價就殺，可以看出端倪！

謝金河認為，現在要往下看的不是恒大，而是恒大會把誰拖下水，下一張骨牌效應？市場投資人每天都會面對不同的問題與挑戰，一定要養成習慣，不要被專家的意見嚇到，也不要看到黑影就開槍，一定要深究問題的本質，千萬不要人云亦云，恒大給大家上了這一課很珍貴！