阿翔（右）、浩子體驗做鹹派。（民視提供）

錄影結束後，大夥送麵包去醫院給醫護人員。（民視提供）

《綜藝新時代》這周播出浩角翔起、籃籃和張棋惠造訪新店體驗麵包職人，開場藝人們cosplay麵包超人且大跳改編版「剉麵包舞」，由於大熱天下賣力的唱跳，短短不到1分鐘就讓藝人們喘得上氣不接下氣，浩翔兩人都做出結尾想收工。4位穿起麵包系列的服裝，就是要來體驗麵包職人，一進麵包店卻變了樣，開始挑起了自己愛吃的麵包，浩子還順便介紹了自己平時愛吃的麵包種類，面對這荒唐的行徑，讓麵包店職員也笑翻了。

接著浩子介紹麵包職人阿崴（高洪崴）出場，這次的麵包職人來頭可不小，是2014世界麵包大賽的冠軍，其中以法國長棍麵包及歐式特色麵包聞名，浩子表示吃他們家的麵包配電視從小吃到大，籃籃馬上補一槍說：「我也都看著你的電視長大的！」暗指兩人年齡差距也很大，讓浩子急著大喊：「這個不要講啦。」

為了體驗職人工作，一群人先從鹹派製作開始，職人帶大家到市場採買，並放話說：「只要買回去，通通可以做成鹹派，並且要在店裡面做期間限定款。」讓大家卯足了勁的找奇怪食材，但因為鹹派需要時間烘烤，所以職人先帶大家做最自豪的長棍麵包，製作單位也精心設計了「長棍麵包的由來」短劇給大家看，浩子身穿拿破崙衣服騎著阿翔馬，張棋惠飾演敵人不停被浩子開槍打倒，籃籃則在一旁當說書人，讓路邊的民眾滿頭問號但又覺得好笑。

接著職人帶大家手做長棍後鹹派也出爐了，沒想到本來以為好吃的沙魚煙壞了一顆鹹派，讓浩翔直呼：「還是不要賣好了，怕害到大家，自己的孽緣自己擔。」讓現場所有人好奇到底是甚麼味道，還一直要他們全吃完。接著體驗完店員的工作後，大家品嘗著今天自己做的麵包邊跟職人聊天，職人阿崴提到一直都有在做送麵包去醫院給醫護人員吃的善行，所以想帶著大家一起做，一群人也就送麵包到萬芳醫院的畫下完美的Ending。