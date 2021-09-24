好市多自有品牌的鮮奶超夯，一名女網友為了購入鮮奶撲空2次，最後忍不住詢問店員該怎麼做才能買到，才知道原來要趁開門的時候就來，最後果真如願買到鮮奶，引起網友討論，不少人透露最近真的超常買不到，等到下班以後去根本都沒有了。

一名女網友在臉書社團《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文分享，上周跑了2次好市多都沒有買到鮮奶，才發現缺貨狀況很嚴重，詢問店員該怎麼做才可以買到，卻被告知最好在早上一開門的時候就來買，這樣一定買得到。

女網友表示，聽了店員的建議照做後，果真讓她成功搶到牛奶，因此也分享給其他喜歡好市多鮮奶的朋友們，不想撲空的話，可以考慮早一點去店裡購買。

不少網友看了認同喊，「真的，要早上去才買得到，之前下午跟晚上去買都沒有，還以為大缺貨」、「晚上臨時起意去買，好幾次都沒買到」、「下午四點多去新莊店已剩最下層，剩不到30罐」、「今天早上10點多去就只剩一點點，開門不用一個小時就賣光光了」、「難怪下午去都空的」、「太晚去都會買不到，要早點去」。

許多網友推測缺貨的原因可能有2個，以前有限購牛奶的規定，每人只能買2罐，但是現在好像沒有相關規定了，所以有人會一次搬一堆走，所以變得超難買；另外也有人認為可能是船期問題，因為現在貨櫃位很難搶！

至於好市多的鮮奶為何會這麼夯，這是因為它的容量很大，價格又不高，加上滅菌方式與國產牛奶不同，因此保存期限較長，一般國產鮮奶的保存期限大約是10天左右，好市多的鮮奶則可以放約3周，真的超誘人。