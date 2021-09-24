IMF警告澳洲應緊縮房貸規範 遏止房市泡沫 11:232021/09/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）24日（周五）警告，澳洲應該緊縮房貸規範，為該國火熱的房市降溫，藉此減少金融系統承受風險，同時也呼籲澳洲採取更多行動對抗氣候變遷。 IMF對於澳洲的例行評估報告指出，澳洲必須維持刺激成長的貨幣與財政政策，以支撐經濟度過疫情封鎖難關。但IMF也認為，受到超低利率帶動，導致房價狂飆與房貸膨脹，此情況應該受到抑制。 報告提及，「節節攀升的房價引發買家負擔能力與金融穩定的疑慮，宏觀審慎監管策略應該緊縮，放款標準應受到密切監督」。 央行重炮打房 打中口袋不深買家 央行加碼打炒房 金融業：為明年升息預作準備 #IMF #澳洲 #緊縮 #房貸 #應該 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行加碼打炒房 建商：打錯對象 庶民痛苦增加 04:102021/09/24 財經要聞 《金融》房市熱絡 這年齡女姓貸款條件最優 14:002021/09/23 財經 AUKUS核潛艦交易 學者：澳洲恐偷雞不成蝕把米 13:432021/09/23 軍事 《生醫股》台灣首家 大江通過澳洲TGA認證 16:162021/09/23 財經 央行再重手打炒房 六都、竹縣市第二戶房貸無寬限期 17:222021/09/23 財經 恒大不是危機 美國債務上限才是！專家：小心引發股市修正 13:032021/09/23 財經 法製造商 要求澳洲付違約金 04:102021/09/24 話題觀察 IMF：恒大不會造成系統性危機 04:102021/09/23 財經要聞 央行再出三招打炒房 04:102021/09/24 財經要聞 史上最大潤寅詐貸470億 高院判楊文虎25年 王音之27年 10:402021/09/23 社會 蔡允潔想存第1桶金 慘遭爸潑冷水 04:102021/09/23 娛樂新聞 財經熱門新聞 北京出手拆彈？謝金河：恒大爆雷只剩3條路可走 - 財經 到超商買咖啡注意 2張發票千萬獎等幸運兒出現 - 財經 央行再出三招打炒房 - 財經要聞 - 工商時報 振興券綁定瘋搶 永豐1萬優惠名額不到1小時搶光 - 財經 - 工商 直擊！蘋果iPhone 13今開賣 驚見「紙片人群」排隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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