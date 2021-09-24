國際貨幣基金（IMF）24日（周五）警告，澳洲應該緊縮房貸規範，為該國火熱的房市降溫，藉此減少金融系統承受風險，同時也呼籲澳洲採取更多行動對抗氣候變遷。

IMF對於澳洲的例行評估報告指出，澳洲必須維持刺激成長的貨幣與財政政策，以支撐經濟度過疫情封鎖難關。但IMF也認為，受到超低利率帶動，導致房價狂飆與房貸膨脹，此情況應該受到抑制。

報告提及，「節節攀升的房價引發買家負擔能力與金融穩定的疑慮，宏觀審慎監管策略應該緊縮，放款標準應受到密切監督」。