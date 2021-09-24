振興五倍券10月8日登場，新光三越除了將以台北南西店和台中中港店為主的首波6店周年慶延後至10月7日開打，趁此打造「史上最划算的周年慶」，10月8日至24日全台15店還同步推出市場獨家的五倍券超強企畫，把5000元直接變8000元，最高可送10倍。

這次超強企畫有雙重好康，第一重包括實體／數位綁定五倍券單筆滿3000元送2000元指定服飾、skm online、超市商品抵用金，目前正值秋冬流行服飾8折起，採購服飾最划算；24小時雲端Shopping Mall匯集10萬件百貨流行商品，隨時隨地想逛就逛；吃的、用的等民生消費品，都可於新光三越實體超市或線上雲端超市輕鬆抵用。

五倍券10月8日登場，新光三越將首波6店周年慶延後至10月7日開打，趁此打造「史上最划算的周年慶」。（新光三越提供）

第二重則是實體五倍券單筆滿5000元送500元，數位五倍券再加贈500元，等於數位可現賺千元電子抵用金，若加上第一重的2000元商品抵用金，等於五倍券放大成8000元；此外，會員還可參加翻倍抽，最高可抽5萬元電子贈品禮券，五倍券立馬變10倍。

以下是雙重好康內容：

第一重、實體／數位五倍券，全館單筆滿3000元送2000元指定商品抵用金

新裝券【服飾（男女裝／兒童／L&L／內衣）商品抵用金1000元】

樂購券【Skm online全站商品抵用金500元】

飽食券【超市商品抵用金500元】

第二重、實體五倍券全館單筆滿5000元再送500元電子抵用金；數位五倍券綁定指定銀行（台新／新光／中信／富邦／聯邦／第一／星展）信用卡於全館單筆滿5000元再送1000元電子抵用金

十倍抽、會員最高送10倍！會員還有機會送2倍（1萬元電子贈品禮券）、送5倍（2萬元電子贈品禮券）、送10倍（5萬元電子贈品禮券）