藝人康康(康晋榮)出道24年，不論在主持及唱片領域都繳岀漂亮成績單，不過近來因為疫情緣故，導致工作量大幅銳減，日前，他在微博曬岀近況照，只見頭髮和鬍子全都變白，蒼老憔悴的模樣，嚇壞一票網友。

康康曾表示疫情期間沒什麼工作，因此對外貌並沒有特別打理，尤其頭髮染了很快又會長出白髮，索性不加以理會，才會不知不覺之間變成全白，讓他無奈發文：「其實我現在這個造型是因為疫情造成的，真的是環境所逼啊！」不過昨天（23日）他似乎動了換髮型的念頭，發文詢問粉絲：「我在思考頭髪是不是需要染黑及剪短了呢？」

康康頭髮全白憔悴模樣曝光，令粉絲擔憂不已。（圖／康康康晋榮微博）

根據《聯合報》報導，康康表示白髮蒼蒼的模樣，是因為少年白的緣故，但最近接下了新節目，才決定染黑換個全新造型，細算距離上一次主持節目，已經是2018年跟徐懷鈺搭檔主持的「歌神請上車」，不過僅做２季就收攤，如今也是睽違2年多後再度接下主持棒。

康康年初上節目透露身體狀況亮起紅燈，某天起床發現肩頸異常緊繃，還出現頭暈目眩的狀況，連光走路都想嘔吐，就醫檢查後診斷岀血管阻塞42%，醫生也警告：「50%就會中風了」，此外，由於沒適當補充水分，導致腎結石卡在輸尿管痛到輾轉難眠，直到就醫治療才好轉，讓他無奈吐露心聲：「什麼都是假的，身體健康最重要」。