新華網今天（24日）報導，9月22日下午，江蘇省南通市海門區接到南通市新冠疫情防控指揮部協查函稱：「外省一批自紐西蘭進口的獼猴桃（奇異果）塗抹樣標本檢測新型冠狀病毒核酸陽性」，部分同批次貨物銷往海門區永輝超市龍信廣場店。

接到協查函後，海門區高度重視，立即組織疾控、公安、市監等部門落實全面排查該批次獼猴桃貨物銷售情況、排查密切接觸者及次密接人員和對相關場所開展環境採樣和處置消毒等防控措施。

經查，該批次獼猴桃已通過該超市售出。目前，排查出的相關人員已落實管控措施。已完成接觸該批次獼猴桃的工作人員及環境樣本核酸採樣14份，檢測結果均為陰性。

9月22日晚，如皋市接到南通市新冠疫情防控指揮部協查函稱：「外省一批自紐西蘭進口的獼猴桃塗抹樣標本檢測新型冠狀病毒核酸陽性」，部分同批次貨物銷往如皋市萬達廣場永輝超市。如皋市第一時間組織疾控、公安、市場監管、商務、人行等部門全面調查該批次獼猴桃銷售情況、排查管控密切接觸者及次密接，對相關場所開展環境採樣，落實環境消殺等防控措施。

經查，該批次獼猴桃為進口佳沛金果獼猴桃（奇異果），數量50只，於9月14日至9月16日在如皋萬達廣場永輝超市售完。目前，排查出的相關人員已全部落實管控措施，對相關人員及環境樣本完成核酸採樣36份，檢測結果均為陰性。

9月23日，江蘇省宿遷市沭陽縣接到相關部門協查函稱：「外省一批自紐西蘭進口的獼猴桃塗抹樣標本檢測新型冠狀病毒核酸陽性」，部分同批次貨物銷往沭陽縣永輝超市。接到協查函後，沭陽縣高度重視，立即啓動進口冷鏈食品疫情防控應急預案，迅速組織疾控、公安、商務、市監等部門落實全面排查該批次獼猴桃貨物銷售情況、排查密切接觸者及次密接人員和對相關場所開展環境採樣和處置消毒等防控措施。經查，該批次獼猴桃已通過該超市售出。目前，排查出的相關人員已落實管控措施，已完成接觸該批次獼猴桃的工作人員及環境樣本核酸採樣。