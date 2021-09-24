小孩的童言童語經常讓人哭笑不得，但背後也很可能藏玄機。日本一名1歲女童從她會說話開始，只要一看到猩猩就會喊「媽媽」，讓家人都感到很奇怪，媽媽才想到自己結婚時，曾在婚宴上模仿猩猩，認為兩者可能有關聯性。

日本節目「KBC九州朝日放送」近日報導，居住在日本愛知縣的奧野侑悟及妻子奧野里香，兩人於2018年結婚，感情非常好，婚後育有一個1歲女兒おとは，今年他們帶女兒至動物園玩，豈料女兒一看到大猩猩後，竟不斷喊著「是媽媽啊！」，讓夫妻倆都感覺很奇怪。

夫妻倆也透露，女兒不只會叫動物園裡的猩猩是媽媽，就連看到書本上的猩猩圖片，她也會做出同樣的反應，媽媽里香便想到，結婚時她曾穿著婚紗，在婚宴現場模仿大猩猩，逗得現場捧腹大笑，但當時里香還未還有身孕，且她也曾未給女兒看過當時的影片。

媽媽里香受訪時表示，「我覺得女兒應該是在天上選擇出生家庭時，剛好看到這一幕，可能覺得『這個媽媽不錯呢！』，所以才會選擇我當她的媽媽」。不少網友直呼有趣，紛紛表示「不排除她女兒前世是大猩猩的可能」、「小時候，如果我叫猩猩是媽媽，我可能會被打死」、「某種意義上，這小孩可能是個天才」。