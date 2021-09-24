邱志宇挾400萬人氣應戰《藝文記者入門課》。（海鵬提供）

台中市影視發展基金會10月7日至9日將舉辦《藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務》，邀請中部大學生、研究生及社會新鮮人參加，以3天9堂媒體專業課程，廣邀媒體及影展策展人一流師資，傳授影視採訪工作的實戰秘笈。其中除將安排實體採訪2021台中國際動畫影展開幕式，更首開先河舉辦「仿真名人記者會」，邀請曾獲金馬獎提名的演員邱志宇親臨現場，讓學員實際感受與名人面對面的採訪體驗。

《藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務》將從影視產業、藝文品牌經營、演員與電影行銷、影展策展及媒體宣傳等不同領域作探討。並聘請媒體、藝文映演空間、影展策展人及網路自媒體等專業人士親自授課分享，以媒體的專業角度，快速傳授影視新聞撰寫與報導的要訣及技巧，藉此使學員們全面瞭解台灣及全球影視產業，廣泛且正確獲得影視產業相關新知，以求未來能對產業作精準且正確的分析與報導。今年師資豐富包括有前台北電影節策展人塗翔文、光點華山電影館總監陳伯任、自媒體網紅雀雀、海鵬電影總監姚經玉等人的現身說法。

鑒於現今社會大眾對於「娛樂名人」新聞的關注，本屆《藝文記者入門課》更首開先河舉辦了「仿真名人記者會」，除邀請曾獲金馬獎提名的演員邱志宇親臨現場，更讓學員實際感受與名人面對面採訪的難得體驗。邱志宇曾以邪典電影《臺北物語》「TONY」一角爆紅台灣，2019年並以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎「最佳新演員」。在此之前，他卻已有17年演藝資歷，除參與戲劇、廣告和MV演出，並以庾澄慶《百萬大歌星》助唱的「傻爺」大受觀眾喜愛，更曾是BL網劇鼻祖，在YouTube人氣高達400多萬。欲知活動詳情，請洽官方網站查詢報名。