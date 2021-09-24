張亞中若當選黨主席恐衝擊明年選戰？侯友宜照例回應了 11:282021/09/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今上午出席全運會傳遞聖火活動時表示，每人在自己工作崗位都有應盡責任。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席選戰明天投票，外界憂心張亞中當選國民黨主席後會衝擊明年縣市選戰，新北市長侯友宜今上午出席全運會傳遞聖火活動時表示，每人在自己工作崗位都有應盡責任，他是新北市長，最重要在防疫期間把市政工作、防疫工作做好，讓市民心安，及未來在經濟振興上帶動新北市發展，是他現在的當務之急，此外，每人也有身兼黨員該盡的責任，他也會把角色扮演好，做好應做的事情。 羅智強突然不發政治文了？本尊親揭原因 1小時吸破5000讚 新聞分析－電價有不漲的空間嗎？ #張亞中 #選戰 #責任 #每人 #做好 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨主席選舉明投票！37萬黨員票倉曝光 「這城市」竟然最多 07:562021/09/24 政治 大陸捷足先登 我錯過2月遞件好時機 04:102021/09/24 財經焦點 台股有大鍋蓋 老手曝這幾檔趕底小心 下一波主流是它 05:212021/09/24 財經 法與美澳潛艦危機 陸駐法大使：衝擊美歐關係 10:202021/09/24 兩岸 拜登、馬克洪熱線 相約10月底會面 04:102021/09/24 話題觀察 嘉縣光榮國小轉型 7成老師新聘 04:102021/09/24 地方新聞 長榮又見499大單 外資大買貨櫃三雄今拉半根漲停 11:252021/09/24 財經 時論廣場》中美第三次高層對話 兵推系列後記：美中爭霸不歸路 台應採上策（張競） 08:012021/09/24 時論廣場 影／被問「沒道歉」 陳時中秒回：3＋11跟800條人命有什麼關係？ 10:462021/09/24 政治 萬里蟹開吃 電商宅配鮮到家 04:102021/09/24 地方新聞 昔日屏東五虎 張瑋帆走上戲劇路 04:102021/09/24 地方新聞 政治熱門新聞 國民黨主席選舉他是唯一贏家？媒體人爆驚人預測 - 政治 207萬人綁定五倍券後 蔡政府最新民調出爐 - 政治 郭正亮突問「蔡政府不願面對的難題」藍營大咖竟秒回這句 - 政治 影／被問「沒道歉」 陳時中秒回：3＋11跟800條人命有什麼關係？ - 政治 317萬人綁定數位五倍券還能後悔？ 唐鳳曝關鍵原因：不能取消 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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