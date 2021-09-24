國民黨主席選戰明天投票，外界憂心張亞中當選國民黨主席後會衝擊明年縣市選戰，新北市長侯友宜今上午出席全運會傳遞聖火活動時表示，每人在自己工作崗位都有應盡責任，他是新北市長，最重要在防疫期間把市政工作、防疫工作做好，讓市民心安，及未來在經濟振興上帶動新北市發展，是他現在的當務之急，此外，每人也有身兼黨員該盡的責任，他也會把角色扮演好，做好應做的事情。