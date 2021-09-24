設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠擴產，下半年營運持續看增，可望逐季向上；明年隨著半導體設備市場續旺，加上京鼎竹南二廠預計在2022年第一季試產，可望持續帶動明年業績成長。

受惠半導體大廠擴產，法人看好公司下半年業績有望逐季向上，全年營收創高可期。展望2022年，受惠於客戶需求續強，加上竹南新廠產能逐步開出，有利明年業績維持雙位數成長。

京鼎主要從事半導體製程設備及自動化設備等製造及銷售。2021年第二季半導體/面板設備占比約96%為主要產品。隨著近年全球半導體大廠持續積極擴產，帶動設備市場持續成長；京鼎為美系設備龍頭主要供應鏈之一，可望同步受惠。

京鼎2021年8月營收10.8億元，年增28.27%，創歷年次高，前8月營收77.88億元，年增18.76%，創新高。京鼎上半年獲利亦創新高，基本每股盈餘8.03元。

看好大客戶對備品需求，京鼎近年啟動新建竹南二廠，目前進度符合預期，預計在2022年第一季試產，明年第三季量產，根據公司規劃，完工後3年內備品產能較目前產能倍增。此外，該廠區也規劃一部份的組裝產能，以因應美中貿易戰下的供應鏈移轉需求。

目前京鼎訂單能見度明朗，下半年業績可望逐季向上，全年營收年增率上看兩成，獲利也可望同步再創新高。展望明年，在半導體大廠擴產不斷以及竹南新廠貢獻下，法人預估明年營收持續雙位數成長，再挑戰新高。