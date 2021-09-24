24日韓股因中國大陸恒大的債務危機趨緩而開高，但韓國單日新確診數突然又暴增且創歷史新高，大盤上下震盪激烈，目前在3,126.81點，跌0.77點或0.03%。同時，韓元走升，公債殖利率也上揚。

三星電子與SK海力士都持平，LG化學跌0.26%，Naver漲1.38%。

Cape投資證券認為，恒大債務危機風暴似乎已慢慢平息，市場信心也漸漸恢復。

韓國央行最新經濟數據，因為食物與能源價格上漲，韓國8月生產者物價指數(PPI)月增0.4%，已連續上揚10個月。

在過了一個中秋長假後，24日，韓國締造了一項不好的紀錄，單日新冠確診者創下歷史新高，竟高達2,434位。不過，幸運的是新冠病毒死亡率與重症患者並沒有同步增加。

美元兌韓元價位為1,175.3，韓元升值0.02%。

韓國3年期公債殖利率漲3.3基本點至1.589%，而10年的也升5.5個基本點至2.154%。