54歲台語歌后詹雅雯以獨特演歌式唱腔走紅，被封為「夜市江蕙」，先前她鬆口重病纏身，不僅罹患帕金森氏症，還有左腦中度萎縮，目前沒有藥物可以治療。但她心態正面樂觀，仍常透過直播跟粉絲互動，近日她現身都幾乎戴著假髮，2天前她終於吐原因，坦言是因為孝順，不希望病態的模樣讓父母擔心。

詹雅雯先前透露除了帕金森氏症、左腦中度萎縮外，又因為養病心情躁鬱、憂鬱，但她承認自己不是好病人，都盡量不去吃藥克制，每每面對網友跟粉絲的鼓勵，就會讓她有病情變好的錯覺。有網友為此懷疑她誇大病情，詹雅雯無奈說：「欸不是我講的，是醫生傳達的訊息，我才跟大家說，我當然希望我沒那麼嚴重」。

詹雅雯先前證實左腦中度萎縮。（圖／中時資料照片）

上月詹雅雯突然傳出病情惡化送急診，導致原定和于美人的連線計畫取消，經紀人後來回應詹雅雯當天起床時覺得身體不適，中午看醫生後已於下午返家休養，希望粉絲不用擔心。日前她再次開直播跟粉絲聊天，透露今年中秋連假自己待在租屋處，沒有回家，但她很知足，因為知道很多人跟她一樣，她也正能量表示：「我很開心我的爸爸媽媽都平平安安，真的很滿足。」

詹雅雯談到父母忍不住大哭。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

談到爸媽，詹雅雯忍不住情緒激動，直言會常選在深夜直播，是因為這時候爸媽通常已經睡了，應該看不到她時而難過的樣子，被問到為何近來常戴假髮？詹雅雯更落淚說自己自從生病以來不敢讓父母看到她的病容，希望藉此掩蓋消瘦或憔悴的樣子，「我想讓我的爸爸媽媽知道，我在外地很認真工作」，自己也沒有其他事要祈求，只希望雙親平安健康就好。